رسميًا.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك وورطة لـ الإسماعيلي

زف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، بشأن إيقاف القيد عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة الأندية الممنوعة من القيد في الفترة المقبلة، بسبب المديونيات المستحقة عليها، كان من أبرزها ناديي الزمالك، الإسماعيلي ومودرن سبورت.

ويستعرض الموجز مستجدات الأندية الممنوعة من القيد مع تحديث فيفا الإسبوعي..

فيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم، اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء.

وجاء ذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

إيقاف القيد عن مودرن سبورت والإسماعيلي

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف القيد عن أندية مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ 3 فترات انتقالات مقبلة.

كما أعلن فيفا عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، لمدة 3 فترات قيد مقبلة

وجاء ذلك مع استمرار إيقاف القيد عن أندية مصر المقاصة، وإيسترن كومباني، والتي تعرضت في وقت سابق لعقوبة إيقاف القيد لـ 3 فترات.

فيفا

رفع إيقاف القيد عن المصري البورسعيدي

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفع إيقاف القيد عن نادي المصري البورسعيدي في التحديث الصادر مساء اليوم الاثنين.

وجاء قرار رفع إيقاف القيد عن نادي المصري البورسعيدي، بعد غلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

وحصل نادي المصري البورسعيدي ومجلس إدارته على خطاب رسمي من فيفا، الذى حمل توقيع أميريكو اسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بـ فيفا رفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات قيد فورًا.

وأصبح من حق النادى المصرى قيد لاعبيه اعتبارًا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية فى الحادى والثلاثين من أغسطس الجارى، خاصة بعد قيام فيفا برفع المصرى من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالى فتح (سيستم) القيد للمصرى استجابة للمخاطبات العاجلة

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