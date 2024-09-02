لجنة التخطيط بالأهلي توصي بالتعاقد مع نجم زد.. خاص

يدرس مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التحرك بشكل رسمي لحسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك من الدوري المصري.

ويأمل مسئولو النادي الأهلي إلى تعزيز صفوف المارد الأحمر بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الرباعي يوسف أيمن من الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله من صفوف سوتشي الروسي بالإضافة إلى عمر الساعي من نادي الإسماعيلي هذا بالإضافة إلى المغربي أشرف داري من بريست الفرنسي.

الأهلي يقترب من حسم صفقة زيكو

وعلم"الموجز" أن هناك توصية من جانب لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار بضرورة فتح مفاوضات قوية مع نادي زد لحسم التعاقد مع اللاعب مصطفى زيكو جناح الفريق في الصيف الجاري.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن مصطفى زيكو سيصنع الفارس مع الفريق القاهري خلال الفترة المقبلة خاصًة بعد تألقه بشدة مع فريقه هذا الموسم.

الأهلي يقرر إلغاء المعسكر الخارجي



وقرر مسؤولو النادي الأهلي إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الجدول الزمني وارتباط لاعبي الفريق بمباريات دولية، وعلى الرغم من اقتراح بعض الأفراد إقامة معسكر خارجي قبل بدء الموسم الجديد، إلا أن الجهاز الفني قرر إلغاء هذه الفكرة.

يستعد الأهلي لمواجهات قوية في الفترة القادمة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، حيث سينطلق بمواجهة جورماهيا الكيني في منتصف سبتمبر في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا الذي يحمله الأهلي.



ومن ثم ستليها مواجهة قوية مع الزمالك في 27 سبتمبر في السعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وقد بدأت إدارة النادي الأهلي الترتيبات لرحلة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا، حيث يعمل الجهاز الإداري حاليًا على استكمال إجراءات السفر.

تلقت الإدارة تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين ستجرى في كينيا في أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، بينما ستُقام مباراة الإياب في القاهرة في أحد أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر ذاته، حيث أكدت إدارة جورماهيا جاهزيتها لاستضافة الأهلي.

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