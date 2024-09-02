تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية في الأمس نقل على إثرها إلى المستشفى.

الفريق الطبي المعالج لـ إيهاب جلال قرر الاستمرار في متابعته تحت الملاحظة الطبية لمدة 4 أيام بعد إجراء عملية قسطرة استكشافية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

تطورات جديدة للحالة الصحية لـ إيهاب جلال

وعلم "الموجز" أنه بعد الفحوصات، تبين تعرض جزء من المخ لتليف، ويعمل الجهاز الطبي حاليًا على تقييم شدة الجلطة المخية، وسيتم خلال الساعات القادمة تحديد التشخيص بشكل أكثر دقة لتحديد العلاج المناسب.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية "نهيب بالجماهير المصرية بأكملها أن تدعموا إيهاب جلال بالدعاء لشفائه، إذ إن حالته خطيرة، ونأمل أن يتغلب على هذه المحنة ليعود لمزاولة حياته وعمله بشكل طبيعي في الفترة القادمة".

وكان إيهاب جلال قد أنقذ الإسماعيلي الموسم الماضي من الهبوط في الدوري الممتاز وضمن بقائه في الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من انتهاء عقده بنهاية الموسم، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بخصوص تجديد عقده.

المصري البورسعيدي يدعم إيهاب جلال

وأبدى مجلس إدارة النادي المصري دعمه الكامل لإيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ونُقل على إثرها للمستشفى وأجرى عملية دقيقة.

عبر الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك، أعرب المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل لإيهاب جلال، مدير الفني للإسماعيلي، الذي تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

جرت عملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة لإيهاب جلال بإشراف الفريق الطبي المختص.

وينتظر جلال رصد تأثير الجلطة على وظائف الجسم، ويخضع حاليًا لفترة راحة كاملة حتى يستفيق وتتم متابعة حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

تم السماح لأفراد عائلة إيهاب جلال بزيارته بعد نهاية العملية، وحرص رئيس النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي النادي المصري بالتواجد في المستشفى للاطمئنان على حالة جلال.

جلال تعرض للإغماء في منزله وتم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

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