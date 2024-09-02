موعد الإعلان عن صفقة تريزيجيه إلى الريان القطري.. تقارير تعلنها

كشفت تقارير صحفية قطرية مساء اليوم الاثنين، تطورات صفقة محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول ونادي طرابزون سبور التركي، إلى نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تريزيجيه يرحل عن طرابزون التركي

وقرر محمود حسن تريزيجيه الرحيل عن نادي طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عدة عروض احترافية في الفترة الأخيرة، ليفضل من خلالها عرض نادي الريان القطري، ليلعب ضمن صفوفه في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

ويكشف الموجز في السطور التالية تطورات موقف محمود حسن تريزيجيه من الانتقال إلى الدوري القطري وموعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة تريزيجيه إلى الريان القطري

وأكدت صحيفة “الريان” القطري، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه من المُقرر أن يُعلنَ نادي الريان القطري مساء اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع النَّجم المِصري محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول، قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي.

وذلك ليُعززَ صفوفَ الفريق الرياني رسميًا خلال الفترة المُقبلة، التي تشهد تحديات كبيرة للرهيب، محليًا وآسيويًا.

وكان اللاعب قد وصل إلى الدوحة أمس، وخضع للفحص الطبي في انتظار الإعلان الرسمي من نادي الريان اليوم.

وأضافت الصحفية القطرية في تقريرها عن صفقة نجم منتخب مص:" وتُعدّ صفقة تريزيجيه «ضربة معلم» لنادي الريان، خاصة أنه لاعب مُميز، ويمتلك موهبة كبيرة، وقادر على صنع الفارق مع الرهيب".

تريزيجيه

موعد انضمام تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر

وفي سياق آخر، من المقرر أن ينضم تريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر مساء اليوم الاثنين، بعدما جاء على رأس القائمة الرسمية لخوض تصفيات أمم أفريقيا، وجاءت قائمة الفراعنة كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل

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