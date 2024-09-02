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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

قبل غلق موسم الانتقالات.. اتحاد جدة يقدم عرضا لآرسنال لضم تروسارد

لياندرو تروسارد
لياندرو تروسارد

أرسل نادي اتحاد جدة عرضًا، إلى نظيره أرسنال للتعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة سكاي سبورتس والمختص في سوق الانتقالات، بأن اتحاد جدة أرسل عرضه إلى النادي الإنجليزي، للتعاقد مع تروسارد، بقيمة 35 مليون يورو.

وأوضح رومانو، أن أرسنال يعتبر اللاعب البلجيكي تروسارد، هام بالنسبة لميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، ويعتمد عليه كالبديل السوبر، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

لياندرو تروسارد

أرقام تروسارد مع آرسنال 

  • انضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، إلى آرسنال، يناير 2023، مقابل 24 مليون يورو.
  • خاض تروسارد مع فريق آرسنال، 71 مباراة، وسجل 19 هدفً، وصنع 12 آخرين.
  • وشارك البلجيكي خلال الموسم الحالي، 3 مباريات، وسجل مرة واحدة.

وتعاقد أرسنال في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية،  مع رحيم ستيرلينج قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة ويلعب في نفس مركز تروسارد.

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صفقات اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية 

أعلن اتحاد جدة، مساء أمس الأحد، عن التعاقد مع عبد الإله العمري، قادمًا من نادي النصر السعودي

وتعاقد اتحاد جدة  في الانتقالات الصيفية الجارية، مع الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي، إلى جانب الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، وحارس المرمى الصربي بيدراغ رايجوفتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

  • الفرنسي موسى ديابي
  • الجزائري حسام عوار
  • الصربي بيدراغ

وانضم أيضًا ثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، إلى جانب تفعيل بند شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي، والتوقيع مع الفنزويلي بريانت أورتيغا.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية اليوم الاثنين.

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