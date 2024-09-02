غياب عمر الساعي عن أولى مباريات الأهلي بالموسم الجديد.. اعرف السبب

تأكد غياب عمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة ونجم الإسماعيلي السابق، عن أولى مباريات المارد الأحمر بالموسم الجديد 2024-2025.

يقص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريط مبارياته في الموسم الجديد، بمواجهة فريق جورماهيا الكيني.

واصطدم فريق الأهلي مع جورماهيا الكيني، في بداية مشواره بـ دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جورماهيا الكيني، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

الأهلي يتعاقد مع عمر الساعي في الصيف

وكان النادي الأهلي، قد أعلن تعاقده رسميًا، مع عمر الساعي، نجم نادي الإسماعيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويفقد الأهلي خدمات عمر الساعي صفقته الجديدة، في مواجهتي جورماهيا الكيني، وذلك لعدم قيد اللاعب إفريقيا، لعدم استكمال بياناته.

عمر الساعي في الأهلي

كما يغيب عن هذه المباراة أيضاً، نجمي الأحمر، وهم التونسي علي معلول وكريم فؤاد لعدم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم الموسم الماضي.

ولكن، تم قيد صفقات الأهلي الجديدة الأخرى، وهم يوسف أيمن، والمغربي يحيي عطية الله، وأشرف داري.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر