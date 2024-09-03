احتجاجا على سوء الميركاتو.. أزمة تطارد إدارة الأهلي السعودي

كشفت صحيفة سعودية، أن النادي الأهلي السعودي، مقبل على أزمة إدارية كبرى، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد إغلاق موسم الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي مساء أمس الإثنين.

أزمة تطارد إدارة الأهلي السعودي بسبب سوء الميركاتو

تعاقد النادي الأهلي، مع صفقتين فقط خلال الميركاتو الصيفي، رغم النقص الكبير في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وضم النادي الأهلي إلى صفوفه ك من:

خط الوسط البرازيلي أليكساندر.

المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

إيفان توني

وأكدت صحيفة "عكاظ" ، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد من أعضاء المؤسسة "غير الربحية" في النادي الأهلي، تستعد لتقديم استقالتهم، وذلك بسبب سوء الميركاتو.

وأوضحت الصحيفة، أن خالد العيسى، يرفض حتى الآن، السير على خطى هؤلاء الأعضاء، حيث يتمسك بالبقاء في منصبه، كـ "رئيس" لمجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.

وتأكيدً لما ذكرته "عكاظ".. أشارت صحيفة "الرياضية" منذ قليل، إلى تقديم خالد الهندي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، "استقالته" من منصبه.

وأشارت الصحيفة على أن "استقالة" الهندي؛ تأتي احتجاجًا على وضع ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي لم تلبي تطلعات الجماهير.

تعد صفقة إيفان توني، من أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي، حيث تعاقد أهلي جدة، مع اللاعب لمدة 4 سنوات، ويحصل نادي برينتفورد على 42 مليون يورو من الأهلي السعودي.

وكان توني الصفقة الثانية لأهلي جدة، خلال الميركاتو الصيفي، بعد ضم البرازيلي ألكيساندر.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب كأس السوبر السعودي، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، مع تحقيق انتصار مقابل هزيمة، في أول جولتين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وضمت قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي كل من:

نيمار دا سيلفا- 90 مليون يورو.

موسي ديابى- 60 مليون يورو.

مالكوم- 60 مليون يورو.

أوتافيو- 60 مليون يورو.

روبن نيفيز- 55 مليون يورو.

ألكساندر ميتروفيتش- 52 مليون يورو.

فابينيو- 46 مليون يورو.

إيفان تونى- 42 مليون يورو

ميلينكوفيتش سافيتش- 40 مليون يورو

رياض محرز- 35 مليون يورو.

إقرأ أيضًا:

استدعاء القندوسي رسميًا إلى قائمة منتخب الجزائر في تصفيات أفريقيا

بعد فشل مفاوضات الزمالك.. الرائد السعودي يجدد عقد كريم البركاوي