بعد فشل مفاوضات الزمالك.. الرائد السعودي يجدد عقد كريم البركاوي

أعلن نادي الرائد السعودي، تمديد عقده مع المغربي كريم البركاوي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الهجومية، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشر نادي الرائد السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو يعلن من خلاله استمرار كريم البركاوي في صفوفه، وتجديد عقده وعلق النادي: "انتهت عمليات البحث".

وكان قد ارتبط اسم كريم البركاوي، خلال الأيام الماضية، بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، قبل أن يغير المغربي وجهته ويقرر الاستمرار مع ناديه السعودي.

أرقام كريم البركاوي مع نادي الرائد

انضم المهاجم المغربي كريم البركاوي، إلى صفوف نادي الرائد، أكتوبر 2020، شارك اللاعب مع الفريق خلال 106 مباراة، وسجل 51 هدفًا، وسجل 7 أهداف.

وكان كريم البركاوي، لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع الرائد بنهاية موسم 2023-2024، إلا أن الرائد قرر في النهاية تجديد عقد اللاعب.

وبحسب التقارير الصحفية السعودية أن مسؤولي الزمالك توصل لإتفاق مع البركاوي، على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة لكنه اللاعب قرر تغيير وجهته.

الزمالك كان قد توصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد.

نتائج فريق الرائد خلال الجولة الأولى والثانية من الدوري السعودي

خاض فريق الرائد، أول مباراة له في الدوري السعودي للموسم الجديد، أمام النصر، وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب استاد الأول بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

سجل كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، الهدف الأول، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ويحقق فريق الرائد التعادل عن طريق محمد فوزير، من ركلة جزاء، في الدقيقى 48، لتصبح النتيجة 1-1.

خسر الرائد أمام القادسية، بنتيجة 0-1، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”.

ويأتي الرائد بالمركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة واحدة، حصدها الفريق عقب جولتين خاضهما أمام النصر والقادسية.

إقرأ أيضًا:

رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع ليوناردو قادما من بنفيكا

أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي بعد انتقال إيفان توني إلى أهلي جدة

ضربة قوية لـ ريال مدريد بعد إصابة نجمه أمام بيتيس في الدوري

رسميًا.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك وورطة لـ الإسماعيلي

