رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع ليوناردو قادما من بنفيكا

أعلن نادي الهلال السعودي، بشكل رسمي، تعاقده مع البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يعلن عن تعاقده مع ماركوس ليوناردو

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، فيديو تقديم ليوناردو عبر منصة إكس وعلق عليه: «الموهوب ماركوس ليوناردو هلالي».

وكان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، قد أكد في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين بنفيكا والهلال على ضم ليوناردو مقابل 40 مليون يورو.

وأوضح رومانو، أن ليوناردو سيحصل اللاعب على راتب صاف بقيمة 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

خضع ماركوس ليوناردو للكشف الطبي في البرتغال أمس الأحد، قبل إتمام انتقاله إلى الهلال.

انضم ماركوس ليوناردو البالغ من العمر 21 عاما لصفوف بنفيكا في يناير الماضي قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 18 مليون يورو.

خاض البرازيلي ماركوس ليوناردو، مع فريق بنفيكا، 24 مباراة، وسجل خلالهم 8 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وشارك اللاعب هذا الموسم 3 مباريات مع بنفيكا، سجل هدفًا، في مسابقة الدوري البرتغالي.

ويعد ماركوس ليوناردو هو ثالث صفقات الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، ومتعب الحربي الظهير الأيسر للشباب، الذي أصبح أغلى صفقة انتقال لاعب سعودي في الدوري عبر التاريخ بقيمة 123 مليون ريال.

ماركوس ليوناردو.

جواو كانسليو.

متعب الحربي.

ويأتي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

الهلال - 6 نقاط. القادسية - 6 نقاط. الاتحاد - 6 نقاط. الاتفاق - 6 نقاط. النصر - 4 نقاط. الرياض - 4 نقاط. الوحدة - 4 نقاط. الأهلي - 3 نقاط. التعاون - 3 نقاط. الشباب - 3 نقاط. الخليج - 3 نقاط. الفتح - 3 نقاط. الرائد - نقطة واحدة. ضمك - بدون نقاط. العروبة - بدون نقاط. الخلود - بدون نقاط. الفيحاء- بدون نقاط. الأخدود- بدون نقاط.

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