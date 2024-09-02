أرقام مثيرة لـ تريزيجيه مع طرابزون قبل انتقاله لـ الريان القطري

اقترب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم نادي طرابزون سبور التركي من التعاقد مع فريق الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتاز محمود تريزيجيه الفحص الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية في العاصمة الدوحة القطرية تمهيدًا للتوقيع على العقود الرسمية لارتداء قميص الريان في الصيف الخالي.

وسيعلن في الساعات المقبلة ناجي الريان عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم المِصري محمود حسن تريزيجيه قادمًا من طرابزون سبور التركي ليعزز صفوفه في الموسم المقبل.

أرقام تريزيجيه مع طرابزون سبور التركي

شارك تريزيجيه في سبع مباريات مع فريقه طرابزون خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفًا واحدًا.

بشكل عام، خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 76 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 16.

وشارك تريزيجيه في 74 مباراة مع منتخب مصر، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 9 آخرين.

في الموسم الماضي، خاض تريزيجيه 27 مباراة مع طرابزون في مختلف المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

لعب اللاعب أربع مباريات في جولات التأهيل في الدوري الأوروبي، وسجل هدفًا قبل المشاركة في جولات التأهيل في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد تريزيجيه مع ناديه التركي في صيف عام 2026، بعد انضمامه إلى طرابزون سبور قادمًا من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو.

وكان هناك تقارير تشير إلى اقتراب اللاعب محمود تريزيجيه من النادي الأهلي قبل أن يتجه اللاعب إلى الدوري القطري خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيتلاقاه.

الأهلي ينفي التفاوض مع تريزيجيه

ونفى مصدر داخل الأهلي عن عرض مسؤولي القلعة الحمراء على تريزيجيه فكرة العودة إلى صفوف الفريق القاهري في الميركاتو الصيفي المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وفضل النادي الأهلي التعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي ومهاجم حيث قاب قوسين أو أدني من حسم صفقة الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم نادي فرينكفاروزي المجري في الصيف الحالي.

وأكد تريزيجيه في وقت سابق أنه سيرحب بالعودة لصفوف القلعة الحمراء وذلك في حال تلقيه عرضًا رسميًا خلال الفترة المقبلة.

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