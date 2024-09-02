هل تشارك صفقة الأهلي الجديدة في السوبر الأفريقي؟.. مصدر يجيب

تلقى الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضربة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص غياب أحد الصفقات الجديدة عن أولى المباريات في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني يوم 13 سبتمبر الجاري في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع اللاعب عمر الساعي نجم وسط نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 50 مليون جنيه وذلك لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ويغيب عمر الساعي عن أولى مباريات الأهلي في الموسم الجديد أمام نادي جورماهيا الكيني، بسبب عدم قيده إفريقيا لعدم اكتمال بيانات اللاعب على السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي.

عمر الساعي يشارك في السوبر الإفريقي

وأكد مصدر داخل الأهلي لـ"الموجز" أن الساعي سيتم قيده بصورة طبييعة في القائمة الإفريقية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تجهيز كل الأوراق الخاصة باللاعب.

وأشار إلى أن الساعي في حال قيده إفريقيًا لن يلحق أيضًا بالمشاركة أمام جورماهيا الكيني مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ أولى مشاركاته الإفريقية أمام الزمالك في السوبر، يوم 27 سبتمبر الحالي في السعودية.

وسينتظم الساعي في تدريبات الأهلي الجماعية مساء الأثنين حيث يستأنف القلعة الحمراء مرانه مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ أولى مشاركاته الإفريقية أمام الزمالك في السوبر.

قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام الزمالك

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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