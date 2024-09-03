جميع صفقات الدوري السعودي بعد إغلاق الميركاتو صيف 2024

أسدل الستار، أمس الإثنين على سوق الانتقالات الصيفية للدوري السعودي، والذي استمر نحو شهرين، وشهد العديد من الصفقات لأندية دوري روشن السعودي.

في هذا التقرير يستعرض «الموجز»، جميع الصفقات التي قامت بها الأندية السعودية، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024.

انضم إلى نادي الهلال كل من:-

جواو كانسيلو- مانشستر سيتي.

متعب الحربي - الشباب السعودي.

ماركوس ليوناردو- بنفيكا البرتغالي.

خالد الغنام - الاتفاق.

جواو كانسيلو

نادي النصر

بينتو كريبسكي - أتلتيكو باراناينسي.

سالم النجدي - الفتح.

ويسلي تيكسيرا - كورينثيانز البرازيلي.

محمد سيماكان - لايبزيغ الألماني.

أهلي جدة

ألكسندر غوميز- فلومينينسي البرازيلي.

إيفان توني - برينتفورد الإنجليزي.

التعاون

سلطان مندش - الفيحاء.

محمد الكويكي - الاتفاق

متعب المفرج - الهلال

سلطان الفرحان - الاتحاد

فهد الجميعة - أبها

فلافيو دا سيلفا - انتقال حر

عبد القدوس عطية - الوحدة

فيصل فجر- الوحدة

رينيه ريفاس - كاراكاس الفنزويلي

الاتحاد السعودي

حامد الغامدي - تمديد الإعارة

حامد الشنقيطي - انتقال حر

سعد آل موسى - تفعيل بند الانتقال

أحمد الغامدي - تفعيل بند الانتقال

عوض الناشري - تجديد عقد

طلال حاجي - تجديد عقد

حسام عوار- روما الإيطالي

معاذ فقيهي - الهلال

صالح الشهري - الهلال

موسى ديابي - أستون فيلا

بريدراغ رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني

عبد الإله العمري - النصر

دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان

ستيفن بيرغوين - أياكس أمستردام الهولندي



الاتفاق

مد الله العليان - الاتحاد

عبد الإله المالكي - الهلال

ماريك روداك - فولهام الإنجليزي

عبد الله مادو- النصر

أحمد الرحيلي - الرائد

عبد العزيز العليوة - النصر

مشعل الصبياني - الفيصلي

سيكو فوفانا - تجديد الإعارة

عبد الله رديف - الهلال

جواو كوستا - روما الإيطالي

عبد الباسط هندي - الأهلي

الفتح

بيتر سابانوس - باكسي المجري

صهيب الزيد - الهلال

سفيان بن دبكة - تجديد العقد

نايف مسعود - القادسية

أمين السباعي - غرونوبل الفرنسي

حبيب الوطيان - الهلال

محمد الكنيدري - أبها

مروان سعدان - تمديد العقد

الشباب السعودي

هارون كمارا - الاتحاد

عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد

نواف الغليميش - تجديد عقد

ماجد عبد الله - انتقال حر

جياكومو بونافينتورا - فيورنتينا الإيطالي

يونس الشنقيطي - الأهلي

ويسلي هوديت - واتفورد الإنجليزي

مصعب الجوير - الهلال

عبدالله المعيوف -الاتحاد

محمد الشويرخ - الرياض

محمد الثاني - الحزم

روبرت رينان - إنترناسيونال البرازيلي - إعارة

دانيال بودينسي - ولفرهامبتون الإنجليزي

الفيحاء السعودي

عبدالهادي الحراجين - الرياض

منصور البيشي - الرائد

سطام الشمري - انتقال حر

فارس عابدي - القادسية

فاشون ساكالا - تمديد العقد

محمد الدويش - تمديد العقد

أورلاندو موسكيرا - انتقال حر

أليخاندرو بوزويلو- الجزيرة الإماراتي

رينزو لوبيز - إيندبيندنتي الإكوادوري

ألدري كونتريراس - أنغوستورا الفنزويلي -إعارة

أوتابيك شوكوروف - كايسري سبور التركي

كريس سمولينغ - روما الإيطالي

ضمك

عبد القادر بدران - تجديد عقد

عبدالله المقرن - الفتح

هزاع الغامدي - الوحدة

ناصر الغامدي - هاشك زغرب الكرواتي

فرانسوا كامانو - أبها

حبيب ديالو- الشباب

فلورين نيتا غازي - عنتاب التركي

أيمن فلاتة - الأهلي

طارق عبد الله - الطائي

مشاري النمر - النصر

فيصل الصبياني - الأهلي

محمد الخيبري - الخليج

ثامر العلي - الوحدة

أمين بخاري - النصر

الخليج

بيدرو ريبوتشو - تجديد العقد

صالح أبو الشامات - القادسية

عبد الله الفهد - الرائد

مراد هوساوي - أحد

عارف آل حيدر- تمديد العقد

مارسيل تيسيراند - الاتفاق

ديميتروس كوربيليس - طرابزون سبور التركي

كوستاس فورتونيس - أولمبياكوس اليوناني

الرائد

صالح العمري - الاتحاد

زكريا هوساوي -الاتحاد

صالح الوحيمد - الاتحاد

مهدي عبيد - باشاك شهير التركي

أيوب القاسمي - الفتح الرياضي المغربي

عبد الله هزازي - القادسية

كريم البركاوي - تمديد العقد

الوحدة

مراد خضري - الأهلي

علي السالم - العدالة

عبدالرحمن الشمري - العربي

محمد المعكازي - الرجاء الرياضي المغربي

بندر درويش - العروبة

أليكساندرو كريتو - أونيفر سيتاتيا الروماني

إغناثيو دي أروابارينا - أروكا البرتغالي

جونينيو باكونا - برمنغهام سيتي الإنجليزي

يوسف أمين آ- ينتراخت براونشفايغ الألماني

سعد القحطاني - الشباب

عبد الله العويشير - الاتفاق

مشعل العلائلي - الاتفاق

الرياض

سويلم المنهالي - الاتحاد

مرزوق تمبكتي - النصر

ريان البلوشي - الصفا

نواف هوساوي - جدة

نواف العابد - القادسية

عبدالعزيز العويرضي - الأخدود

يزيد البكر- الحزم

زياد الصحفي - الاتحاد

محمد صهلولي - النصر

فايز سليماني - الحزم

إبراهيم بايش - القوة الجوية العراقي

توزي - الحزم

لوكاس كال - أتلتيكو غويانيينسي البرازيلي

برنارد مينساه - الطائي

ميلان بورجان - ريد ستار بلغراد الصربي

محمد كوناتي- أخمات غروزني

يوان باربت - بوردو الفرنسي

عبدالرحمن الهاجري - الوحدة

ناصر البيشي - الشباب

يحيى الشهري - تمديد العقد

الإخدود

سعيد الربيعي - الشباب

نايف عسيري - الاتحاد

عوض خميس - تجديد عقد

محمد السعيد - الفتح

غسان هوساوي - الوحدة

راكان النجار - الرياض

سافيور غودوين - تمديد العقد

ناوليدج موسونا - الرياض

صالح آل عباس - الرياض

خوان سيباستيان - تفعيل بند الانتقال

سعد القرني - العلا

داميون لوي - فيلادلفيا الأمريكي

بيتروس ماتيوس - نيوم

إبراهيما كونيه - ألميريا الإسباني

كريستيان باسوغوغ - أنقرة غوجو التركي

كريم أشرف - الهلال

رودريغاو زينيت - سانت بطرسبرغ الروسي

مهند القيضي - الفيحاء

القادسية

ناهيتان نانديز - كالياري الإيطالي

حسين القحطاني - الشباب

كوين كاستيلس - فولفسبورغ الألماني

جوليان كينونيس - كلوب أمريكا المكسيكي

ناتشو فرنانديز- ريال مدريد الإسباني

محمد قاسم - النصر

قاسم لاجامي - الفتح

علي هزازي - الاتفاق

إيمريك أوباميانغ - مارسيليا الفرنسي

حسين النطار- تجديد العقد

إيكي فرنانديز - بوكا جونيورز الأرجنتيني

ناهيتان نانديز - كالياري الإيطالي

محمد أبو الشامات - تجديد عقد

جاستون ألفاريز- خيتافي الإسباني

كاميرون بويرتاس - رويال خيلويزي البلجيكي

سيف رجب - تجديد العقد

إيكير ألمينا - جيرونا الإسباني

عبد العزيز العويرضي - الرياض

هيثم عسيري - الأهلي

العروبة

فواز الطريس - الخليج

حسين الشويش - الفيحاء

زياد الحنيطي - تجديد عقد

حامد المقاطي - تجديد عقد

أحمد كرنشي - الفيصلي

محمد برناوي - الهلال

إبراهيم الزبيدي - الأهلي

فهد الزبيدي - النصر

عبد الرحمن العنزي - الفيحاء

فهد الرشيدي - الرياض

غايتان كوكي - ميخلين البلجيكي

سطام الروقي - التعاون

كارلو موهار- سي إف آر كلوج الروماني

جان ميشيل سيري - هال سيتي الإنجليزي

إيمانويل بواتينغ - ريو آفي البرتغالي

عبدالملك الشمري - التعاون

يوهان غودموندسون - بيرنلي الإنجليزي

كريستيان تيو - الفتح

محمد القرني - الوحدة

محمد الصيعري - القادسية

كورت زوما - وست هام الإنجليزي - إعارة

فراج الراشد - تمديد العقد

سعود الرويلي - تمديد العقد

إسماعيل قندوس - غينت البلجيكي

براد يونغ نيو - سانتس الويلزي

نواف القميري - الطائي - إعارة

الخلود

مارسيلو غروهي - الاتحاد

عبد الله الرشيدي - العدالة

محمد جحفلي - الهلال

حمدان الشمراني - الاتفاق

عبد الله هوساوي - ضمك

محمد الشمري - العربي

عبد الرحمن السفري - الفيحاء

نوربير غيومبر - ساليرنتيانا الإيطالي

أليكس كولادو - ريال بيتيس الإسباني - إعارة

أليو ديانغ - الأهلي المصري

ويليام تروست إيكونغ - باوك سالونيكا اليوناني

مزيان ماوليدا - هيرتا برلين الألماني

همام الهمامي - الاتحاد

كيفن ندورام - ميتز الفرنسي

جاكسون موليكا - بشكتاش التركي - إعارة

فرحة الشمراني - الاتحاد

عبدالفتاح عسيري - الطائي

حسن عسيري - الاتحاد

ماجد خليفة - الأهلي

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