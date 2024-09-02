رؤوف خليف يعلن رحيله عن قنوات SSC السعودية وانضمامه للرابعة العراقية

أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، مغادرته مجموعة قنوات SSC السعودية، وانتقاله للتعليق بالقناة الرابعة العراقية. حيث كتب رؤوف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي: «أحبائي في كل مكان مساء الفل للناس الكل، أعلمكم بخبر توقيعي لقناة الرابعة العراقية بكل فخر واعتزاز، لأنال شرف التعليق معها، وفقنا الله جميعا».

وكان رؤوف خليف انضم إلى مجموعة قنوات SSC السعودية، خلال الموسم الكروي الماضي 2024-2023، بعد انتهاء فترة عمله مع قنوات بي إن سبورتس القطرية.

من هو رؤوف خليف وما هي مسيرته ؟

رؤوف خليف هو واحد من أبرز وأشهر المعلقين الرياضيين في العالم العربي، ولد في تونس عام 1962، وبدأ مسيرته الإعلامية في التسعينيات.

يعتبر رؤوف خليف من الأسماء الرنانة في عالم التعليق الرياضي بفضل أسلوبه المميز وحماسه الكبير أثناء المباريات.

بدأ رؤوف خليف مشواره الإعلامي في التلفزيون التونسي، حيث عمل كمذيع للأخبار الرياضية ومقدم للبرامج الرياضية.

انتقل للعمل مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وهنا كانت انطلاقته الحقيقية كمعلق رياضي.

قدم خلالها تعليقات مميزة على العديد من البطولات المهمة مثل الدوري الإيطالي، الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2003، انتقل رؤوف خليف للعمل مع قناة الجزيرة الرياضية، التي تحولت لاحقًا إلى beIN SPORTS، واستمر في التألق والإبداع هناك. غطى العديد من الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، والدوريات الكبرى.

ويتميز رؤوف خليف بصوته وتعليقاته الحماسية اللي تضيف نكهة خاصة للمباريات، وطريقته في الوصف وإضفاء الإثارة حتى على أبسط اللحظات في المباراة تجذب المشاهد وتبقيه متحمسًا طوال الوقت.

أصبحت عباراته الشهيرة مثل "ياسلام!" و"هدف عالمي!" جزءًا من ذاكرة الجماهير الرياضية.

تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، يوم الجمعة، 13 سبتمبر2024، وتأتي أولى المباريات بين فريقي التعاون والخليج.

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