بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد السوبر المصري 2024-2025

تم الكشف عن موعد السوبر المصري 2024-2025، المقرر إقامته في دولة الإمارات، ويشارك به عدة فرق على رأسهم الأهلي والزمالك.

تحددت مقاعد الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة، بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين.

جاء ذلك، بعدما حصل الزمالك على البطاقة الذهبية، وأخطره الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركته في السوبر المصري 2024-2025 رسميًا.

الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري 2024-2025

وفقاً لهذا الأمر، يشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهم، الأهلي والزمالك، وبيراميدز وسيراميكا كليوباتر.

يشارك الأهلي "حامل اللقب"، في بطولة السوبر من العام الجديد، باعتباره بطل الدوري المصري للموسم الماضي.

وينافس بيراميدز، في هذه البطولة، بصفته بطل كأس مصر للنسخة الماضية، كما يشارك سيراميكا كليوباترا كونه حامل لقب رابطة الأندية المصرية 2023-2024.

الأهلي

الزمالك يشارك في بطولة السوبر المصري رسميًا

ونجح الزمالك في حجز مقعداً بالبطولة المحلية هذا الموسم، بعد حصوله على البطاقة الذهبية، لأنه تم اختياره من قبل اتحاد الكرة، وذلك بالتنسيق مع الرعاه.

موعد مباراة السوبر المصري 2024-2025

وتقرر أن يكون موعد السوبر المصري 2024-2025، في الفترة من بين 17 أكتوبر حتى 21 من الشهر ذاته، على أن تـقام في دولة الإمارات.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي نجح في التتويج بلقب السوبر المصري 14 مرة في تاريخه.

علماً بأن بطولة السوبر المصري أقيمت 21 مرة عبر التاريخ، فاز الأهلي 14 مرة، و7 مرات لباقي الأندية، من بينهم حصول الزمالك عليها 4 مرات، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وسبق للنادي الأهلي الفوز بكأس السوبر المصري في مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022، 2023/2024.

ويذكر، أن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري، التقى الفريقين في 8 مواجهات، انتصر الأحمر في 4 لقاءات منهم، وفاز الأبيض في مباراتين فقط.

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