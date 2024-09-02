أخبار الدوري السعودي|الشباب يتعاقد مع البرازيلي رينان

كشفت صحيفة سعودية، أن نادي الشباب توصل إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي روبرت رينان، دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترناسيونال البرازيلي، لانتقاله إلى الشباب، قبل غلق موسم الانتقالات.

الشباب السعودي يضم البرازيلي روبرت رينان

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي الشباب وقعت مع البرازيلي روبرت رينان، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي لقيادة دفاع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحدًا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

بدأت مسيرة رينان «21 عامًا» مع كورينثيانز البرازيلي الذي تدرج في فئاته السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، ثم اتجه نحو زينت الروسي، ومنه إلى إنترناسيونال البرازيلي.

وخاض رينان خلال مسيرته الاحترافية، التي بدأت قبل 3 أعوام، 66 مباراة لم يحرز فيها أي هدف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتلقى 8 بطاقات صفراء.

ويسمح الاتحاد السعودي، ورابطة دوري المحترفين، الموسم الجاري، بقيد كل نادٍ عشرة لاعبين أجانب، اثنان بينهم من مواليد 2003 أو ما بعده، مع تحديد سقف القائمة بـ 25 لاعبًا محليًّا وأجنبيًّا.

روبرت رينان

نتائج فريق الشباب في الدوري السعودي

خسر فريق الشباب، أولى مباراته أمام الاتفاق، خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي،بنتيجة 1-0، على استاد الأمير خالد بن سلطان.

وحقق الشباب، فوزًا هامًا، على نظيره الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الشباب أمام الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: كيم كونج سو.

خط الدفاع: حسين الصبيانى، ويسلي هوديت، جوستافو كويلار، متعب الحربي.

خط الوسط: فهد المولد، ماجد كنبة، كريستان جوانكا، جاك بونافينتورا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، هارون كمارا.

يتواجد فريق الشباب، بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط.

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