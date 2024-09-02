كاب فيردي يفاجئ منتخب مصر بقائمة نارية قبل صدام تصفيات كأس أمم أفريقيا

فاجئ منتخب كاب فيردي “الرأس الأخضر”، نظيره مصر، بقائمة نارية قبل الصدام المرتقب بينهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب كاب فيردي لكرة القدم، لافتتاح مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، بصدام قوي مع منتخب مصر.

ووقع منتخبا كاب فيردي ومنتخب مصر، في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من، بوتسوانا وموريتانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

قائمة كاب فيردي لمواجهة منتخب مصر

وأعلن منتخب كاب فيردي، عن قائمة فريقه التي تخوض مباراة مصر القادمة، والتي ضمت 24 لاعباً، وفقاً لاختيارات مدربه بوبيستا، وشهدت مفاجآت نارية وتغيرات عن النسخة الماضية.

وجاءت قائمة كاب فيردي لمواجهة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: جوزيمار دياز "فوزينيا" (تشافيس البرتغالي)، برونو فاريا (فيتوريا إس سي البرتغالي)، ديلان سيلفا (سبورتيست البلغاري).

الدفاع: روبرتو لوبيز "بيكو" (شامروك روفرز الإيرلندي)، إديلسون بورجيس "دايني" (البطائح الإماراتي)، لوجان كوستا (فياريال الإسباني)، ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي)، ستيفن مورييرا (كولومبوس كرو الأمريكي)، كيلفين بيريس "دجاك" (إس جي كي الفنلندي)، فاجنر بينا (إستوريل برايا البرتغالي).

الوسط: باتريك أندريد (كاراباخ الأذربيجاني)، جواو باولو فرنانديز (شيريف المولدوفي)، ديروي دوارتي (لودوجوريتس البلغاري)، كيفين بينا (كراسنودار الروسي)، لاروس دوارتي (أكاديمية بوشكاش المجري)، دافيد تافاريس (جلوريا بوزاو الروماني)، ديوجو مينديز (رابيد بوخارست الروماني).

الهجوم: رايان مينديز (كوجيليسبور التركي)، ويلي سيميدو (أمونيا القبرصي)، جيلسون بينشمول (أكورن توجلياتي الروسي)، هيليو فاريا (جينت البلجيكي)، دايلون ليفرامينتو (هيلاس فيرونا الإيطالي)، باتريك فرنانديز (ماريتيمو البرتغالي)، فابريسيو جارسيا (إستوريل برايا البرتغالي).

كاب فيردي ومصر

قائمة منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

بينما ضمت قائمة منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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