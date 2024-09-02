بعد غياب.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الثالثة بـ الدوري الإنجليزي

زين الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، التشكيل المثالي للجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

قدم محمد صلاح مستوى رائع مع ليفربول منذ بداية الموسم، كما أنه نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، في مباراة الجولة الثالثة أمام مانشستر يونايتد.

وكان محمد صلاح قد غاب عن التشكيل المثالي للجولة الأولى والثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ترك علامة استفهام كبيرة في أذهان الجماهير، خاصة بعد المستوى اللامع الذي يقدمه اللاعب.

محمد صلاح يجاور هالاند في التشكيل المثالي بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، عن التشكيل المثالي الخاص بالجولة الثالثة، والذي شهد مجاورة محمد صلاح نجم ليفربول لـ إيرلينج هالاند جوهرة مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس).

خط الدفاع: ناثان كولينز (برينتفورد)، وفيرجيل فان ديك (ليفربول)، ولوكاس دين (أستون فيلا).

الوسط: ريان جرافينبيرتش (ليفربول)، ولويس كوك (بورنموث)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وميكيل دامسجارد (برينتفورد).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، ولويس دياز (ليفربول).

التشكيل المثالي للجولة الثالثة بـ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يلاحق هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واشتعلت المنافسة بين محمد صلاح وهالاند، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحالية.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 7 أهداف، ويأتي خلفه محمد صلاح برصيد 3 أهداف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على هذا النحو:

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

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