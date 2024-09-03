استدعاء القندوسي رسميًا إلى قائمة منتخب الجزائر في تصفيات أفريقيا

قرر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لـ منتخب الجزائر، استدعاء أحمد القندوسي نجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لمعسكر المحاربين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء استدعاء القندوسي بدلًا من هشام بوداوي، الذي انضم إلى معسكر منتخب الجزائر أمس الاثنين مصابًا، ليقرر المدرب البوسني خروجه من المعسكر واستدعاء البديل.

ويكشف الموجز بيان الاتحاد الجزائري لاستدعاء القندوسي..

بيان الاتحاد الجزائري عن استدعاء القندوسي

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" وصل لاعب وسط المنتخب الوطني، هشام بوداوي، مصابًا مساء أمس إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث خضع لفحص من قبل الطاقم الطبي الذي أكد إصابته في الركبة".

وأضاف الاتحاد الجزائري في بيانه:" وعلى إثر ذلك، قرر المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إعفاء بوداوي، الذي غادر مقر التربص صباح اليوم الثلاثاء.. ومن أجل تعويضه، استدعى المدرب الوطني اللاعب أحمد قندوسي".

أحمد القتدوسي

موعد مباراة منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ويستعد منتخب الجزائر، لخوض مواجهات صعبة ونارية ضد منتخبي غينيا الاستوائية ومنتخب ليبيريا، في يومي 5 و 10 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

قائمة منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وضمت قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس أمم أفريقيا كل من..

في حراسة المرمى: ألكسندر أوكيدجة - أنتوني ماندريا - أليكسيس قندوز.

في خط الدفاع: ريان آيت نوري - يوسف عطال - زين الدين بلعيد - رامي بن سبعيدي - محمد خاسف - محمد فارسي - محمد مداني - محمد أمين توغاي - جوان حجام - عيسى ماندي

في خط الوسط: حسام عوار - إسماعيل بن ناصر - رفيق قيطان - هشام بوداوي، آدم زرقان، راميز زروقي

في خط الهجوم: أمير سعيود - سعيد بن رحمة - محمد أمين عمورة - ياسين بن زية - بغداد بونجاح - أمين جويري - رياض محرز - أنيس حاج موسى.

اقرأ أيضا:

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

حقيقة عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي.. ليفربول يترقب