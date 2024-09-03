تحرك عاجل من محمد صلاح لحسم مصيره مع ليفربول الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الثلاثاء، تطورات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول في الفترة المقبلة، بعد تصريحاته المثيرة.

وأثار محمد صلاح الجدل بعد تصريحاته عن مستقبله مع ليفربول، بعدما قال بعد مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة، أن الموسم الجاري هو الأخير له مع الريدز.

ويستعرض الموجز مستجدات موقف محمد صلاح مع ليفربول في الفترة المقبلة.

محمد صلاح يضغط على إدارة ليفربول

وأوضح موقع “ليفربوا إنسايدر"، أن محمد صلاح صرح بتلك التصريحات، ليضغط على الإدارة من أجل تقديم عرض مناسب لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

محمد صلاح يحبط ليفربول

وفي السياق ذاته، رفض محمد صلاح تقليل المقابل المادي في عقده مع ليفربول، رغم رغبته في الاستمرار مع الفريق ومواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 7

2- محمد صلاح – ليفربول – 3

2- لويس دياز – ليفربول – 3

2- نوني مادويكي – تشيلسي – 3

2- بريان مبيومو – برينتفورد – 3

3- كاي هافيرتس – آرسنال – 2

3- نيكولاس جاكسون – تشيلسي – 2

3- أنطوان سيمنيو – بورنموث – 2

3- داني ويلبيك – برايتون – 2

3- يوان ويسا – برينتفورد – 2

3- جون دوران – أستون فيلا – 2

3- جواو بيدرو – برايتون – 2

3- أمادو أونانا – أستون فيلا – 2

3- سون هيونج مين – توتنهام – 2

3- كريس وود – نوتنجهام فورست – 2

4- كول بالمر – تشيلسي – 1

4- كيفن دي بروين – مانشستر سيتي – 1

4- جوشوا زيركزي – مانشستر يونايتد – 1

4- اماد ديالو – مانشستر يونايتد – 1

4- ديوجو جوتا – ليفربول – 1

4- بوكايو ساكا – آرسنال – 1

4- لياندرو تروسارد – آرسنال – 1

4- توماس بارتي – آرسنال – 1

4- أليكس إيوبي – فولهام – 1

4- إيميل سميث روي – فولهام – 1

اقرأ أيضا:

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

حقيقة عودة محمد صلاح إلى نادي تشيلسي.. ليفربول يترقب