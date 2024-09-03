موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر لتصفيات أفريقيا 2025

يترقب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، وصول محمد صلاح قائد الفراعنة والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر الفريق الحالي، استعدادًا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة.

وبوصول محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، سيكتمل صفوف الفراعنة، قبل مواجهة كاب فيردي، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة والتي تستضيفها المملكة المغربية.

موعد وصول محمد لمعسكر منتخب مصر

ويكشف الموجز في السطور التالية، موعد وصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وانتظامه في معسكر منتخب مصر الأول قبل مواجهة كاب فيردي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لمواجهة كاب فيردي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وسيخوض منتخب مصر مباراتين خلال معسكر سبتمبر الجاري ضد منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 على الترتيب.

معسكر منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

في خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

في خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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