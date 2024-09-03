موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الاول لكرة القدم، لخوض ضربة البداية في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2025، والتي تستضيفها المغرب.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كافة التفاصيل التي تخص مباراة منتخب مصر المقبلة ضد كاب فيردي، في إطار الجولة الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025.

وستنطلق أحداث المباراة بين منتخب مصر الأول ونظيره كاب فيردي، مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 من شهر سبتمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ستنقل مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع البطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

قائمة منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل

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