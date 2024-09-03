جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-9-2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، في مختلف الدوريات والبطولات بالعالم، وترغب في معرفة القنوات الناقلة لها.

أبرز مباريات اليوم، ستكون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

وينشر لكم "الموجز"، خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

Athletic Newham × Amersham Town / اليوم الثلاثاء / الساعة التاسعة والنصف مساء.

Walton & Hersham × Hanworth Villa / العاشرة إلا ربع مساء.

هايز أند ييدينغ يونايتد × مارغيت / العاشرة إلا ربع مساء.

Sheppey United × هانويل تاون / 9:45 مساء.

Harefield United × لويس / العاشرة إلا ربع مساء.

Easington Sports × فروم تاون / 9:45 مساء.

Ipswich Wanderers × Newmarket Town / العاشرة إلا ربع مساء.

Brantham Athletic × تيلبوري / العاشرة إلا ربع مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قبل انطلاق الجولة الرابعة

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة كالآتي:

1 مانشستر سيتي، 9 نقاط.

2 ليفربول، 9 نقاط.

3 برايتون، 7 نقاط.

4 آرسنال، 7 نقاط.

5 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

6 برينتفورد، 6 نقاط.

7 أستون فيلا، 6 نقاط.

8 بورنموث، 5 نقاط.

9 نوتينجهام فورست، 5 نقاط.

10 توتنهام، 4 نقاط.

11 تشيلسي، 4 نقاط.

12 فولهام، 4 نقاط.

13 وست هام، 3 نقاط.

14 مانشستر يونايتد، 3 نقاط.

15 ليستر سيتي، نقطة.

16 كريستال بالاس، نقطة.

17 إيبسويتش تاون، نقطة.

18 ولفرهامبتون، نقطة.

19 ساوثهامبتون، بدون نقاط.

20 إيفرتون، بدون نقاط.

ليفربول - الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

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