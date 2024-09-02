ميعاد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

يبحث عشاق كرة القدم، عن ميعاد مباراة ليفربول القادمة، المرتقبة له في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بقيادة مدربه آرني سلوت، لمواصلة منافساته في بطولة الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة.

نتائج إيجابية لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

خاض فريق ليفربول 3 مواجهات نارية حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بجميعهم.

بدأ الريدز منافساته في البريمرليج بالموسم الحالي، ضد إيبسويتش تاون، كما أنه انتصر في هذه المواجهة بثنائية نظيفة.

وبنفس النتيجة، فاز ليفربول على برينتفورد في الجولة الثانية، وذلك قبل أن يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الثالثة.

ليفربول

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

وحصد هذه النتائج، حصد ليفربول 9 نقاط، وقع بهم في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور الآتية، موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

وستكون مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي، أمام نوتنجهام فورست في إطار منافسات الجولة الرابعة.

على أن يكون موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نوتجهام فورست، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول القادمة

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول القادمة كالآتي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: ألكسيس ماك إليستير، رايان جرافينبيرش.

الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: ديوجو جوتا.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول القادمة

تذاع مباراة ليفربول القادمة، عبر شاشة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري والرسمي لـ مباريات الدوري الإنجليزي بنسخته الحالية 2024-2025.

الجدير بالذكر، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سجل 3 أهداف حتى الآن في البريمرليج، خلال مشاركته في الثلاث جولات الماضية.

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