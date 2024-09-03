أخبار الدوري السعودي|الحربي مهدد بالإيقاف بسبب الهلال والنصر

يواجه اللاعب متعب الحربي، المنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أزمة كبيرة، بسبب التوقيع لناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال أعلن يوم الأحد الماضي، التعاقد مع متعب الحربي، الظهير الأيسر للشباب السعودي سابقًا، مقابل 123 مليون ريال سعودي، بعدما كان اللاعب على وشك الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، مقابل 92 مليون ريال، خلال ميركاتو صيف 2024.

متعب الحربي

الحربي يواجه عقوبة الإيقاف

كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى وجود "شبهة تلاعب" في الصفقة؛ وذلك بإعطاء رئيس الشباب محمد المنجم، موافقة كتابية للنصر لضم الحربي، قبل أن يتراجع ويبيع اللاعب إلى الزعيم الهلالي.

وصرح أحمد الأمير مع صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، لإمكانية تعرض اللاعب نفسه إلى عقوبة الإيقاف، بعد تحول صفقته من النصر إلى الهلال، خلال صيف العام الحالي.

وأكد الأمير عن أن متعب الحربي، وقع على عقود الانتقال إلى النصر بالفعل، خلال مفاوضات إدارة العالمي مع الشباب، قبل أن تتعثر الصفقة، وينتقل بشكل نهائي إلى الهلال.

وأشار القانوني الرياضي إلى أن توقيع الحربي للنصر "غير ملزم"، باعتبار أن الشباب لم يوقع على العقود من ناحيته، وكذلك لأن اللاعب كان مرتبطًا وقتها بعقد مع الليث حتى يونيو 2026، وليس في الفترة الحرة.

وشدد أحمد الأمير على أن اللاعب تسرع في التوقيع لنادي النصر، خلال المفاوضات؛ حيث قد يكون ذلك وسيلة منه للضغط على الشباب وقتها، للموافقة على عرض العالمي؛ وهو ما قد يؤدي إلى توقيع عقوبات رسمية عليه - وفقًا للوائح والقانونين -.

وتابع أن الحربي البالغ من العمر 24 سنة، قد يتعرض لغرامة مالية أو عقوبة الإيقاف، نتيجة هذا التصرف؛ لكن ذلك يتطلب أمرين على النحو التالي:

- شكوى رسمية من نادي الشباب ضد متعب الحربي "وهو أمر مستبعد".

- تدخل لجنة الاحتراف "من تلقاء نفسها"، وثبوت وجود انتهاكات أو سلوك تعسفي من متعب الحربي.

واختتم الأمير على أن الفقرة الأولى من المادة السادسة بلائحة الاحتراف؛ تعطي اللجنة حق التدخل من تلقاء نفسها في واقعة متعب الحربي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

إقرأ أيضًا:

جميع صفقات الدوري السعودي بعد إغلاق الميركاتو صيف 2024

بعد فشل مفاوضات الزمالك.. الرائد السعودي يجدد عقد كريم البركاوي