مواعيد مباريات منتخب مصر في إفريقيا 2024

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مشواره بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، خلال شهر سبتمبر الجاري. نستعرض التفاصيل عبر الموجز خلال التقرير التالي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، مع منتخبات بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

وخاض لاعبي المنتخب المصري مرانًا أمس الأحد استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وشارك 21 لاعبًا، خلال المران، ومن المقرر أن ينضم لهم 6 لاعبين محترفين، بمختلف الدوريات العالمية، أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش.

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر والقنوات الناقلة

منتخب مصر - الرأس الأخضر

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة منتخب مصر، ونظيره الرأس الأخضر، يوم الجمعة 6-9-2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

منتخب مصر - بوتسوانا

يحتضن ملعب فرانسيستوون ستاديوم، مباراة منتخب مصر وبوتسوانا، يوم الثلاثاء 10-9-2024، في الساعة الرابعة عصرًا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

تذاع مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، على شاشة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة.

بالإضافة إلى شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.



قائمة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

جاءت قائمة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر كالتالي وفقًا لاختيارات حسام حسن والتي تكونت من 27 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان- خالد صبحي- محمد هاني- محمد حمدي- محمد شحاتة- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- مروان عطية- إمام عاشور- ناصر ماهر- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه- عمر مرموش- محمد صلاح- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد- محمد الشامي- أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر كالآتي وفقًا لرؤية العميد، المدير الفني للفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- محمد هاني

خط الوسط: محمد النني- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح

إقرأ أيضًا:

استدعاء القندوسي رسميًا إلى قائمة منتخب الجزائر في تصفيات أفريقيا

جميع صفقات الدوري السعودي بعد إغلاق الميركاتو صيف 2024