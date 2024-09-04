بطلب من كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يضغط لضم نجم فرنسا

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا؛ إلا أن مسؤولي نادي النصر السعودي، يعملون على التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، دخول إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات مع لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول.

أدريان رابيو

وأكدت الصحيفة، أن النصر عرض على رابيو، راتبًا سنويًا يُقدر بـ 20 مليون يورو، ويتم التفاوض مع والدة اللاعب ،وهي وكيلة أعماله أيضًا، على التفاصيل الأخيرة، لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يضغط بشدة من أجل حسم صفقة متوسط الميدان الفرنسي، البالغ من العمر 29 سنة.

وتابعت الصحيفة الإيطالية الشهيرة، على أن العقبة التي تواجه نادي النصر من أجل التعاقد مع رابيو، هي ضرورة إسقاط اسم أحد الأجانب، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

ويعد أدريان رابيو، لاعب حر، ولا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ الرحيل عن الفريق الإيطالي يوفنتوس، في يوليو 2024؛ وهو ما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، حتى بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وشارك رابيو مع فريق يوفنتوس، في الفترة من 2019 إلى 2024؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 212 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

النصر تعاقد مع 5 صفقات رسمية، خلال صيف العام الحالي؛ هم: "الثلاثي البرازيلي بينتو وويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل، الفرنسي محمد سيماكان والسعودي سالم النجدي".

بينتو كريبسكي - أتلتيكو باراناينسي.

سالم النجدي - الفتح.

ويسلي تيكسيرا - كورينثيانز البرازيلي.

محمد سيماكان - لايبزيغ الألماني.

البرازيلي أنجيلو جابريل

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