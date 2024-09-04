يستعد المنتخب السعودي ، لمواجهة نظيره الإندونيسي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعّة»، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

المنتخب السعودي

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب السعودي، بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، اندونسيا، غدًا الخميس، في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباراة السعودية وإندونيسيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية وقنوات الكأس القطرية، من استاد ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة.

قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة إندونسيا

في حراسة المرمي: محمد العويس – احمد الكسار – راغد نجار – محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – على لاجامي – عون السلولي – على البليهي – حسن كادش.

خط الوسط: متعب الحربي – سلطان الغنام – مشعل صبياني – محمد كانو – عبدالإله المالكي – عبدالله الخيبري – مختار على – حسين الصبياني – مروان الصفحي – فهد المولد – مصعب الجوير – سالم الدوسري – عباس حسن – ناصر الدوسري – صالح الشهري – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان – عبدالله رديف – محمد مران – عبدالرحمن غريب.

قائمة هدافي المنتخب السعودي

محمد السهلاوي: 17 هدفًا سامي الجابر: 16 هدفًا. طلال المشعل: 14 هدفًا. عبيد الدوسري: 13 هدفًا. خالد مسعد: 11 هدفًا. صالح الشهري: 11 هدفًا. سالم الدوسري: 10 أهداف.

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