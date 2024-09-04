تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على التشكيل الأساسي للفراعنة للمواجهة المرتقبة أمام كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن نظيره الرأس الأخضر يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.



وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وستذاع مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا بي إن سبورتس 2 إتش دي، بتعليق علي محمد علي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي

وعلم “الموجز” أن العميد حسام حسن يدرس عدم إجراء تغييرات عديدة في تشكيل منتخب مصر المعتاد مؤخرًا بعد قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر

وسيعتمد العميد بشكل كبير على اللاعب محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر ومحمد هاني في الجبهة اليمنى مع تواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل المنتخب الوطني ضد كاب فيردي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

الوسط : إمام عاشور - مروان عطية - حمدي فتحي

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

وجاءت قائمة الفراعنة لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي- أسامة فيصل.

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