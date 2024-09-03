حسام حسن يعاقب نجم منتخب مصر قبل مباراة الرأس الأخضر.. ما السبب؟

قرر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، معاقبة محمد عبد المنعم نجم نيس الفرنسي، قبل مباراة الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 "كان".

يواصل منتخب مصر لكرة القدم، تحضيراته بقيادة حسام حسن، للمواجهة القوية المنتظرة له أمام الرأس الأخضر في تصفيات كان.

وكان منتخب مصر قد وقع في المجموعة الثالثة بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من الرأس الأخضر وبتسوانا، وموريتانيا.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

ويفتتح منتخب مصر منافساته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة الرأس الأخضر، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد عبد المنعم يثير غضب حسام حسن

وخلال استعدادات منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر، سيطر الغضب على حسام حسن، تجاه محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة.

جاء ذلك الغضب، بسبب تأخر انضمام محمد عبد المنعم لمعسكر الفراعنة، على الرغم من أنه على رأس قائمة منتخب مصر.

وذكر، أن محمد عبد المنعم، طلب تأجيل انضمامه إلى معكسر منتخب مصر، بسبب مؤتمر تقديمه للإعلام في ناديه الجديد "نيس الفرنسي".

حسام حسن ومحمد عبد المنعم

حسام حسن يعاقب محمد عبد المنعم

وعلم “الموجز” أن حسام حسن، قرر معاقبة عبد المنعم واستبعاده من حسابته في تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر القادمة.

محمد عبد المنعم يزين قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وزين محمد عبد المنعم قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

وسط الملعب: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل .

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