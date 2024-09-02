تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي قبل موقعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

تريد جماهير كرة القدم، معرفة تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي، قبل الموقعة المنتظرة بينهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا بموسم 2024-2025.

اصطدم منتخب مصر مع كاب فيردي، في المجموعة الثالثة، بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من، بوتسوانا وموريتانيا.

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، مع نظيره كاب فيردي “الرأس الأخضر”، في إطار أولى مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية.

ويستعرض “الموجز” لمتابعيه الكرام، في السطور الآتية، تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي قبل موقعة تصفيات كأس أمم أفريقيا المرتقبة بينهما.

تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي في كأس أمم أفريقيا

شهدت تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي، لقاء وحيد، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وحسمت مباراة مصر وكامب فيردي الوحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز الأول على الآخر، خلال المباراة المرتقبة بينهما في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي، يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، على استاد القاهرة.

وتبدأ صافرة انطلاق هذا اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردي

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، قائمة الفراعنة لمواجهة كاب فيردي والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- مروان عطية- إمام عاشور - ناصر ماهر- أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي- إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي- أسامة فيصل.

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