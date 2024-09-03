بتوقيت مصر.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ننشر لكم، جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بنسختها الجديدة، التي يشارك بها منتخب مصر.

واصطدم منتخب مصر لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، بكل من الرأس الأخضر وبتسوانا، وموريتانيا، في المجموعة الثالثة بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، على أن تنتهي يوم السبت الموافق 7 من الشهر ذاته.

ويقدم لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ويأتي جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا كالآتي:

غانا ضد أنجولا / الخميس 5 سبتمبر 2024 / الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس ضد مدغشقر/ الخميس / الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجزائر ضد غينيا الاستوائية / الخميس / العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المغرب ضد الجابون / الجمعة 6 سبتمبر 2024 / الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد الرأس الأخضر / الجمعة / الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد بوركينا فاسو / الجمعة / في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد بنين / السبت 7 سبتمبر / السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكاميرون ضد ناميبيا / السبت / تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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