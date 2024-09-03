صفقة تريزيجيه والريان.. مفاجأة في التفاصيل المالية ورسالة خاصة من اللاعب

فجرت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة في التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه إلى الريان القطري.

كان يسعى نادي الريان القطري، إلى التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سوبر التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الريان القطري اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، تعاقده رسمياً مع محمود تريزيجيه، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار نادي الريان في فيديو تقديم النجم المصري إلى أن تريزيجيه سيرتدي القميص رقم 8.

تريزيجيه

التفاصيل المالية في صفقة تريزيجيه والريان القطري

وعلم "الموجز"، أن نادي الريان ضم تريزيجيه لمدة موسم، مقابل 4 ملايين دولار تم دفعم لنادي طرابزون سبور التركي، بالإضافة إلى راتب اللاعب.

رسالة خاصة من تريزيجيه لجماهير طرابزون سبور

وجه محمود حسن تريزيجيه رسالة خاصة لجماهير طرابزون سبور التركي بعد انضمامه بشكل رسمي لصفوف الريان القطري، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وكتب تريزيجيه: "شكرا لفريقي الرائع والجماهير الرائعة على كل الذكريات التي لا تنسى داخل وخارج الملعب، لقد كان شرفاً لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي".

وأضاف: "سأعتز دائمًا بالوقت الذي قضيته هنا والروابط التي تشكلت مع زملائي في الفريق".

وتابع: “على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق قد تكون على وشك الانتهاء، فإن حبي لكم والامتنان الذي أحمله لهذا النادي لن يتلاشى أبدًا”.

واختتم: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم اللامتناهي ولجعل هذه التجربة مميزة حقًا، ولكن ليس وداعاً".

تريزيجيه على رأس قائمة منتخب مصر

على الجانب الآخر، تواجد تريزيجه على رأس قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، التي ضمت بجانبه غي خط الوسط كل من: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

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