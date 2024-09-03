عاجل.. الريان القطري يعلن تعاقده مع تريزيجيه رسميا

أعلن نادي الريان القطري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، تعاقده رسمياً مع محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وفريق طرابزون التركي.

شهدت الأيام الماضية، مفاوضات كثيفة بين إدارة نادي الريان القطري، وطرابزون سبور التركي، من أجل الحصول على خدمات محمود ترزيجيه في الصيف.

ونجح النادي القطري في حسم الصفقة لصالحه بالفعل، ليصبح تريزيجه أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري.

الريان القطري يعلن ضم تريزيجيه

وأصدر نادي الريان القطري، بياناً رسميًا مساء اليوم، يكشف من خلاله ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

كما أن حساب نادي الريان، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، نشر فيديو يقدم فيه النجم المصري، لاعباً جديداً في النادي القطري.

وتضمن هذا الفيديو، ظهور تريزيجيه بقميص الريان القطري، الذي يحمل الرقم 8.

تريزيجيه ينضم لـ الريان القطري

أبرز أرقام تريزيجيه قبل انتقاله إلى الريان القطري

خاض تريزيجيه 27 مباراة مع طرابزون في مختلف البطولات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وشارك تريزيجيه في 4 مباريات في المنافسات المؤهلة لـ الدوري الأوروبي، وسجل خلالهم هدفًا .

وبوجه عام، لعب النجم المصري مع طرابزون سبور التركي في 76 مباراة، ساهم خلالها في 41 هدفا، بواقع تسجيل 25 هدفا، وصنع 16 أخرين.

أما على المستوى الدولي، خاض تريزيجيه مع منتخب مصر في 74 مباراة، سجل 18 هدفًا وصنع 9 آخرين.

تريزيجيه مع منتخب مصر بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويتواجد محمود تريزيجه في الوقت الحالي، في معسكر منتخب مصر، استعداداً لخوض مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وستكون المباراة الأولي لـ منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والرأس الأخضر، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

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