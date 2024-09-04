الأهلي يكشف لـ" الموجز" حقيقة المفاوضات مع نجم فيورنتينا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المترددة حول إمكانية التعاقد مع اللاعب عبد الحميد الصابيري نجم وسط منتخب المغرب وفيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب المغربي بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتعزيز صفوف المارد الأحمر بعد تعثر صفقة الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم نادي فرينكفاروزي المجري.

وأكدت صحيفة "سكاي إيطاليا" أن هناك أحد الأندية المصرية في مفاوضات متقدمة مع نادي فيورنتينا الإيطالي لضم الصابيري خلال الصيف الحالي لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبد الحميد صابيري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أنه لا يوجد مفاوضات بشكل نهائي مع فيورنتينا الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب المغربي هذا الصيف خاصًة أن المقابل الذي سيتم مطالبته ضخم.

وأكد المصدر في تصريحاته أنه مسؤولي الأهلي يركزون في الوقت الحالي على إقناع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بضم عدد من اللاعبين المحليين لتعزيز صفوف الفريق الأحمر.

وأفاد أن هناك رفض تام من جانب المدرب السويسري كولر بالتعاقد مع أي لاعب محلي في الفترة المقبلة بعد التعاقد مع اللاعب عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي.

الأهلي يوقع مع ثلاثي محلي وينتظر إشارة كولر



ونجح مسؤولو نادي الأهلي في التوقيع مع ثلاثة لاعبين محليين، بما في ذلك ثنائي من فريق واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز تشكيلة الفريق.

وفقًا لمصدر مقرب من الثلاثي - محمد إسماعيل وزيكو من فريق زد، وأسامة فيصل من البنك الأهلي أكد أن إدارة النادي نجحت في التوقي معهم، ولكن ينتظرون الموافقة النهائية من المدير الفني السويسري مارسيل كولر لبدء المفاوضات الرسمية مع أنديتهم.

تمكنت إدارة النادي الأهلي من ضم يحيى عطية الله كبديل لعلي معلول الذي تعرض لإصابة هذا العام، بالإضافة إلى التعاقد مع أشرف داري كبديل لمحمد عبدالمنعم الذي انتقل إلى نادي نيس الفرنسي، فضلًا عن يوسف أيمن وعمر الساعي.

ويجرى مسئولو الأهلي جهود حاليًا للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان من نادي فرينكفاروسي المجري، خاصة مع وجود أزمة مالية تواجه إدارة النادي الأهلي.

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