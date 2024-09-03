موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا، أمام جورماهيا الكيني خارج القاهرة.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

مران الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستضيف ملعب نيايو، في العاصمة الكينية نيروبي، مباراة الأهلي المقبلة أمام نادي جورماهيا الكيني، يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة على ستاد القاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر، في بداية رحلة الحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في آخر نسختين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تذاع جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع جهازه المعاون، على تعديل موعد تدريب الفريق في الأيام المقبلة، ليقام في الثالثة عصرًا، وهو نفس موعد مباراة الأهلي أمام بطل كينيا.

وطلب المدرب السويسري، من سامي قمصان، المدرب العام بالفريق، والقائم بأعمال مدير الكرة، تجهيز مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثاني، من أجل إعداد اللاعبين للمباراة المرتقبة.

وبدأ مسؤولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف، عن طريق المدافع رامي ربيعة.

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