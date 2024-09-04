الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الأهلي السعودي.. خاص

حسم مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول دخول النادي في مفاوضات قوية مع الجامبي مودو بارو، لاعب نادي الأهلي السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الموجز" أن الزمالك لم يبدأ مفاوضات جادة مع بارو مهاجم الأهلي السعودي ، بل تم ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب الجامبي لم يكن المرشح الوحيد، حيث تم ترشيحه مع عدد من لاعبين آخرين لتقييم إمكانية التعاقد معهم، وأن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز هو من يتخذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع اللاعبين.

الزمالك يستعد للموسم الجديد تحت قيادة جوميز

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية جديدة أمام فريق راية يوم السبت المقبل، ضمن المعسكر الحالي في برج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وراية يوم السبت المقبل في العاشرة صباحًا، ثمسيلعب الفارس أمام فريق الشرطة العراقي في نفس اليوم في مباراة أخرى، بمشاركة مجموعة من اللاعبين في السادسة مساءً.

أزمة جديدة لـ الزمالك بسبب أرون بوبيندزا

كشف الصحفي التركي البارز علي بوداك عن تطورات جديدة في صفقة انتقال المهاجم الجابوني الدولي أرون بوبيندزا، الذي كان يلعب في نادي سينسيناتي الأمريكي سابقًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الصحفي التركي الشهير عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" : "وفقًا لآخر المعلومات التي وصلتني، لم يوقع بوبيندزا عقدًا مع نادي الزمالك حتى الآن، ورغم العرض البالغ 800 ألف دولار سنويًا الذي تلقاه من هناك، إلا أنه لا يفكر في الانتقال إلى ذلك النادي".

وأضاف بوداك: "غازي عنتاب قد قدم عرضًا بقيمة 350 ألف يورو بالإضافة إلى مكافآت، ومع ذلك، يظل لدى اللاعب الأمل في تحسن العرض المقدم من غازي عنتاب".

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة أن النادي يقترب من إتمام صفقة انتقال اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، بصفة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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