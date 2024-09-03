موعد مباراة الزمالك القادمة في تمهيدي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى مبارياته بالموسم الجديد، بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

ويبدأ الزمالك موسمه الجديد، ببطولة كأس الكونفدرالية، خلال سبتمبر الجاري، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

ويواجه فريق الزمالك، نظيره الشرطة الكيني، في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعدما فاز الكيني على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، وجاء هدف الفوز لصالح الشرطة الكيني، فى الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب رشيد توحة.

وانتهت مباراة ذهاب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بين الشرطة الكيني والبن الأثيوبي بالتعادل السلبي بين الطرفين، وبفوز الأول اليوم في جولة الإياب، يخطف بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من البطولة.

فريق الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة

تقام المباراة بين الفريقي الزمالك والرشطة الكيني، في العاصمة الكينية نيروبي، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ويسعى الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق بداية قوية في البطولة.

ويطمح فريق الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب وضمان التأهل إلى دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تذاع جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

يستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك توج بطلاً للكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، عن طريق اللاعب أحمد حمدى.

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