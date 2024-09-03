كولر يقدم صفقة ذهبية لـ الزمالك على طبق من ذهب.. القصة كاملة

قدم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، صفقة ذهبية، لنادي الزمالك على طبقة من ذهب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كثفت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جهودها كثيراً من أجل ضم عدة صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي ذلك، ضمن خطة الأهلي، في دعم وتعزيز صفوف الفريق، لمواصلة المنافسة على كافة البطولات بالموسم الجديد.

صفقات الأهلي الجديدة

ونجح النادي الأهلي بالفعل، في إبرام عدة صفقات نارية، من بينهم، المدافع يوسف أيمن، يحيي عطية الله، وأشرف داري، بالإضافة إلى عمر الساعي.

وترددت أنباء، بأن لجنة التخطيط بالأهلي، عرض على مارسيل كولر، ضم نجم فلسطيني جديد، وهو عمر فرج، لاعب فريق أيك السويدي.

وفي يوليو الماضي، تواصل مسؤولو الأهلي مع وكالة اللاعب، من أجل الاتفاق على إمكانية ضم اللاعب في الصيف.

الأهلي يقترب من صفقة سوبر وكولر يرفض

وتمكن الأهلي من التوصل إلى اتفاق بالفعل، ووافق اللاعب ووكيلة على العرض المقدم من الأحمر، إلا أن مارسيل كولر كان له رأي آخر.

وأكدت التقارير، أن مارسيل كولر، رفض التعاقد مع عمر فرج، في الصيف، وشدد على اكتفائه بمهاجم فلسطيني واحد في الفريق وهو وسام أبوعلي.

الأهلي - وسام أبو علي

الزمالك يسعى لخطف صفقة الزمالك

وسرعان ما انتشر، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع المهاجم الفلسطيني، بعد فشل انتقاله إلى الأهلي.

وأفادت تقارير اليوم، أن نادي الزمالك، قدم عرضاً مناسباً، لضم عمر فرج في الصيف، لدعم صفوفه بالموسم الجديد.

وعلم “الموجز”، أن المهاجم الفلسطيني أبدى موافقته الأولية على هذا عرض الزمالك، ولم يتبقى سوى الاتفاقات النهائية في كافة الأمور الصفقة والتوقيع الرسمي.

ويلعب عمر فرج في مركز الهجوم، كما أنه قاد المنتخب الفلسطيني في مواجهتين فقط، لكن لم يسجل خلالهما أي هدف.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك أعلن عن أولى صفقاته الصيفية، بضم المغربي محمود بنتايك قادمًا من صفوف سانت إيتيان الفرنسي.

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