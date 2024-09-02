القصة الكاملة لعودة سيف الجزيري إلى الزمالك.. تفاصيل مثيرة

ترغب الجماهير المصرية، في معرفة القصة الكاملة لعودة سيف الجزيري إلى الزمالك، والتي شهدت تفاصيل مثيرة وجدل كبير في الفترة الماضية.

لذلك، حرص "الموجز"، عن سرد القصة الكاملة لعودة سيف الجزيري إلى الزمالك، خلال السطور الآتية.

كثر الجدل خلال الفترة الماضية، حول أزمة سيف الجزيري مع الزمالك، التي أشعلت أحداثها الساحة الكروية في الأيام الماضية.

وكان قد تردد أن سيف الدين الجزيري، قرر فسخ عقده مع الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

الجزيري يسحب شكوته ضد الزمالك.. القصة كاملة

وأفادت التقارير أيضاً، بأن اللاعب قدم شكوى رسمية ضد الزمالك، من أجل حصوله على هذه المستحقات.

وعلم "الموجز"، اليوم، بأن الجزيري، قام بسحب شكوته ضد الزمالك التي كانت بمثابة إنذار من اللاعب للأبيض، وذلك مقابل حصوله على 250 ألف دولار خلال هذه الأيام، على أن يأخذ باقي مستحقاته بالتقسيط.

وأكد لنا مصدر موثوق، أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقدت أكثر من جلسة مع اللاعب، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لحل هذه الأزمة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

سيف الجزيري - الزمالك

سيف الجزيري يعلن استمراره مع الزمالك رسميًا

وحسم اللاعب التونسي سيف الجزيري، مصير مستقبله مع الزمالك رسمياً، من خلال بيان ناري نشره مساء اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر.

وكتب الجزيري في بيانه الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكرا حازم فتوح، شكرا إبراهيم عبد الله".

وأتم: "شكرا جماهير نادي الزمالك، دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم".

الجزيري يزين قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

وتواجد سيف الجزيري، على رأس قائمة الزمالك الإفريقية لموسم 2024-2025.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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