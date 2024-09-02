خاص.. مدافع الزمالك على رادار الرحيل بعد موافقة جوميز

وافق نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على رحيل أحد لاعبي القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد رغبة من جانب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

واقترب أحد لاعبي نادي الزمالك من الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء بعد تلقيه عددًا من العروض المحلية التي ترغب في الحصول على خدماته هذا الصيف وخروجه من حسابات المدير الفني جوزيه جوميز.

مدافع الزمالك يقترب من الرحيل

وعلم"الموجز" أن الزمالك قد وافق على رحيل اللاعب مصطفى الزناري مدافع الفارس الأبيض في الصيف الحالي حال توفر عرض مناسب له وللنادي بعد موافقة حوزيه جوميز.

واستطلعت إدارة الزمالك رأي المدير الفني حول رحيل اللاعب أكد لهم أنه لا يمانع، شرط أن يتم التعاقد مع لاعب بديل فى نفس المركز خاصًة أن هناك رغبة من الاتحاد السكندري بالحصول على خدماته.

ويواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استعدادته القوية وذلك في برج العرب خلال المعسكر الذي يستمر حتى يوم 7 سبتمبر الجاري، استعدادا للموسم الجديد، ولمواجهة فريق الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك أمام منافسه الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك يوم السبت 14 سبتمبر الحالي في نيروبي على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر نفسه باستاد القاهرة.

وكان الزمالك قد أعلن مؤخرًا عن تعاقد مع اللاعب المغربي محمد بن تايح من صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مجانًا.

ورحل عن صفوف الأبيض اللاعب يوسف أوباما الذي وقع مؤخرًا على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز هذا بالإضافة إلى محمود علاء الذي انضم لسويحلي الليبي والفلسطيني ياسر حمد.

قائمة الزمالك في الموسم الجديد

وأرسل مسئولو الزمالك القائمة الأولية للموسم الجديد من أجل قيدها في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد حل أزمة القيد مع فيفا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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