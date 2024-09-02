اتحاد الكرة يحسم مشاركة الزمالك في السوبر المصري رسميًا

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري عن طريق الكارت الذهبي.

وخسر فريق الكروي الأول بنادي الزمالك كافة البطولات المحلية هذا الموسم حيث يأتي على رأسها بطولتي الدوري المصري وأيضًا كأس مصر.

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة في السوبر

وعلم"الموجز" أن اتحاد الكرة قد أخطر الزمالك بمشاركته في كأس السوبر عن طريق الكارت الذهبي من قبل اتحاد الكرة بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وأكد المصدر أن مشاركة الزمالك ستضيف قوة فنية وجاذبية تسويقية للبطولة، خاصة مع احتمال مواجهة الأهلي في نصف النهائي أو النهائي.



تم تحديد موعد بطولة كأس السوبر المصري بين 17 و 21 أكتوبر في الإمارات العربية المتحدة.

وقبل ذلك، سيلعب الزمالك مباراة هامة ضد الأهلي في 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على رفع اسم نادي الزمالك من قائمة الأندية المصرية التي تم إيقاف قيدها بسبب الديون المستحقة عليه، وذلك بعد تسديد المبالغ المتأخرة لمدرب الفريق السابق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو ما بلغ 39 ألف دولار.

قام الفيفا بتحديث نظام الأندية المعاقبة بالإيقاف، وتم رسميًا رفع اسم الزمالك من تلك القائمة بعد تسديد المستحقات المتأخرة.

وقد تلقى الزمالك إخطارات من الفيفا تفيد برفع قيد العقوبة بعد تسوية المستحقات المتأخرة لروي أجواش وأندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس، مساعدي جوسفالدو فيريرا.

قامت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بجهود كبيرة لتسديد مستحقات الثلاثة خلال الأيام الأخيرة لحل أزمة إيقاف القيد.

قائمة الزمالك بعد رفع القيد

قائمة الزمالك في الموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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