آخر أخبار صفقات الزمالك الجديدة.. حسم الثالثة بالمجان

ترغب جماهير كرة القدم المصرية، في معرفة اخر اخبار صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية لموسم 2024-2025. بدأت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بانطلاقة قوية في ضم صفقات قوية، لدعم وتقوية صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديدة.

وجاءت تلك الخطوة، بعدما نجحت إدارة الزمالك، في حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها، خلال الأيام القليلة الماضية.

أخر أخبار صفقات الزمالك الجديدة

ويستعرض لكم "الموجز" في هذا التقرير، أخر أخبار صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

أعلن نادي الزمالك عن أولى صفقاته الصيفية بالفعل، وذلك بعد ضم المغربي محمود بنتايك النجم السابق لفريق سانت إيتيان الفرنسي.

ودخل مسؤولو الزمالك، في مفاوضات مكثفة مع عدد من النجوم، لإمكانية ضمهم في الصيف.

وارتبط اسم اكثر من لاعب أجنبي، بالانتقال إلى الزمالك في الصيف، من بينهم الفلسطيني عمر فرجلاعب فريق أيك السويدي، والجابوني أرون بوبيندزا.

الزمالك يحسم اتفاقه مع عمر فرج

وعلم "الموجز"، أن الزمالك نجح في الحصول على موافقة اللاعب الفلسطيني عمر فرج بالانتقال إلى صفوف الأبيض في الموسم الجديد.

وأكد لنا المصدر ذاته، بأن المفاوضات متقدمة مع الزمالك وعمر فرج وفريقه السويدي، ولم يتبقى سوى التوقيع على العقود الرسمية للصفقة.

عمر فرج

الزمالك يقترب من ضم صفقة مجانية

ومن اخر اخبار صفقات الزمالك أيضاً، أن الأبيض اقترب من ضم الجابوني أرون بوبيندزا، في صفقة انتقال حر "مجانية".

علماً بأن صفقة الزمالك والجابوني أرون بوبيندزا، لن تكلف الأبيض الكثير، نظراً لأن اللاعب بلا نادي في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب الجابوني سيوقع على انتقال إلى الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة الإسبوع المقبل، بعد إنهاء كافة الإجراءات.

وكان الزمالك قد حاول الحصول على خدمات اللاعب مباي نيانج، نجم إمبولي الإيطالي السابق، لكن هذه الصفقة باءت بالفشل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك ينتظره مواجهات نارية في الموسم الجديد، أبرزهم صدام الأهلي في السوبر الإفريقي.

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