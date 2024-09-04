أزمة منتخب مصر ومحمد عبد المنعم.. تطورات جديدة من نيس

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص أزمة منتخب مصر ومحمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي وذلك قبل مواجهتي بوتسوانا وكاب فيردي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025

وأعلن نيس أمس الثلاثاء عن تقديم لاعبه الجديد محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، مما يعني زيادة احتمالات غيابه عن معسكر منتخب مصر.

وعاد نيس الفرنسي اليوم الأربعاء ليؤكد عدم حضور محمد عبد المنعم للمؤتمر الصحفي بسبب الاستدعاء من الفراعنة.

وكان هناك شكوك حول احتمالية تواجد محمد عبد المنعم في معسكر المنتخب الوطني خلال التوقف الدولي الجاري بسبب انضمامه لنيس قبل أيام قليلة من انطلاق المعسكر.

بشرى سارة لـ منتخب مصر بسبب محمد عبد المنعم

وقال نيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" في انتظار تأكيد انضمامه إلى المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي، سيتم تقديم محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام لاحقا".

وتابع نيس في بيانه"كذلك سيتم تقديم اللاعب الجديد علي العابدي في وقت لاحق بسبب الاستدعاء من قبل لمنتخب تونس".

سيلعب منتخب مصر مباراتين أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا في 6 و 10 سبتمبر الحالي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تمت محادثات بين المنتخب المصري ونادي نيس الفرنسي في الساعات الأخيرة لحل بعض الخلافات.

كان من المتوقع وصول محمد عبد المنعم إلى مصر يوم الثلاثاء للانضمام إلى تدريبات المنتخب.

طلب منتخب مصر ضم عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين من الأهلي، ولكنه انضم إلى نيس في 29 أغسطس.

تنص قواعد فيفا على أن يتم طلب استدعاء اللاعب من ناديه قبل 14 يومًا على الأقل من بداية فترة التوقف الدولي، وإلا سيحق للنادي الحفاظ على اللاعب.



قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

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