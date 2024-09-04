ضربة قوية لـ منتخب مصر أمام كاب فيردي بسبب محمد عبد المنعم

أثار محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ولاعب في نادي نيس الفرنسي، الجدل مؤخرًا بسبب تأخر وصوله وعدم انضمامه بعد إلى معسكر المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

محمد عبد المنعم يقترب من الغياب عن منتخب مصر

وعلم"الموجز" أن مشاركة محمد عبد المنعم في مباراة مصر وكاب فيردي تضائل بشكل كبير بسبب تأخره، مما يجعل حسام حسن ينوي استبعاده من التشكيلة المقررة للمباراة المقبلة في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة.

ويُعزى قرار حسام حسن بخروج عبد المنعم من حسابات المباراة لتأخر وصوله إلى القاهرة.

القرار النهائي بشأن استبعاده سيتوقف على وقت وصوله إلى المعسكر قادمًا من فرنسا، لكنه من المؤكد أنه سيشارك في مباراة بتسوانا في 10 سبتمبر على ملعب الأخير.

كان عبد المنعم قد طلب تأجيل وصوله لمعسكر المنتخب المصري بسبب ظهوره في وسائل الإعلام الفرنسية كلاعب في نيس، ومن ثم كان ينوي التوجه إلى القاهرة بعد ذلك بالتنسيق مع إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وذلك على ستاد القاهرة الدولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي بوتسوانا وكاب فيردي

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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