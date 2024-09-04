رابطة الدوري السعودي ترد على اتهام "سعد اللذيذ" بالمسؤولية عن احتراف سعود عبدالحميد

أوضحت رابطة دوري المحترفين، خلال صحيفة سعودية، بشأن الاتهامات التي طالت نائب رئيسها، سعد اللذيذ، بدوره المهم والمباشر في انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما، على عكس رغبة المسؤولين في ناديه.

الرابطة ترد على اتهام "سعد اللذيذ" بالمسؤولية عن احتراف سعود عبد الحميد

وأكدت رابطة الدوري السعودي للصحيفة الشرق الأوسط السعودية، "أن دور الرابطة في هذا الموضوع هو دعم الأندية السعودية من خلال شبكة العلاقات التي تملكها مع الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين الرسميين، وقنوات التواصل المتوفرة لديها وما يردها من اتصالات تتضمن رغبات الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع بعض اللاعبين السعوديين، والتنسيق بين هذه الأندية والأندية السعودية، وتسهيل عملية التواصل بينهم".

سعود عبد الحميد

كانت قد نشرت الصحيفة السعودية تقريرًا وصفت خلاله سعد اللذيذ، بأنه مهندس صفقة احتراف عبد الحميد في روما، ولكن رابطة الدوري أوضحت للصحيفة أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى أن دور الرابطة يقتصر على دعم الأندية السعودية بشبكة علاقاتها الواسعة في أوروبا.

وشددت الرابطة أن المفاوضات حول احتراف أي لاعب سعودي، تتم بين الناديين المعنيين واللاعب فقط دون أي تدخل من جانبها، وأن تلك المفاوضات تجري وفقًا لمصالح جميع الأطراف، ولكنها في نفس الوقت أوضحت أن احتراف أي لاعب سعودي خارجيًا هو في مصلحة كرة القدم السعودية في المقام الأول.

مسعود عبدالحميد امتنع عن تجديد عقده مع الهلال

وكان مسعود عبد الحميد، المدافع السعودي، امتنع عن تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2026، ليُحقق حلمه بالاحتراف في أوروبا، وقد انضم بالفعل إلى روما وسط حديث عن دور جهات عليا في إقناع إدارة فهد بن نافل وأن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع وطني يهدف لاحتراف اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

إقرأ أيضًا:

رابطة دوري المحترفين ترد على اتهام "سعد اللذيذ" بالمسؤولية عن احتراف سعود عبد الحميد

صفقة تريزيجيه والريان.. مفاجأة في التفاصيل المالية ورسالة خاصة من اللاعب

لؤي مشعبي: صفوفنا مكتملة والاتحاد يقلق الخصوم داخل وخارج الملعب

حسام حسن يعاقب نجم منتخب مصر قبل مباراة الرأس الأخضر.. ما السبب؟