لؤي مشعبي: صفوفنا مكتملة والاتحاد يقلق الخصوم داخل وخارج الملعب

نشر لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى الجماهير، بمناسبة غلق سوق الانتقالات رسميًا، مساء أمس الإثنين، والتي شهدت العديد من الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وكتب لؤي مشعبي رسالته لجمهور، عبر منصة “إكس” موقع التواصل الإجتماعي، “نعلن اكتمال الصفوف وقبول التحدي، وردّنا بإذن الله يكون داخل المستطيل الأخض”.

وحدزمشعبي من خصوم النادي الكثيرة داخله وخارجه، ومن ثم اعتذر للجمهور عن أي تقصير بدر مننه ووعدهم بالبقاء صادقًا معهم في الشدة والرخاء.

وأضاف "الخصوم داخل وخارج الملعب كثر. "اتحادنا" يقلقهم. ولكن قدرة الله قوية".

وتابع مشعبي، أعتذر شخصياً لجمهورنا المخلص عن أي قصور أو خطأ. وأعدكم أن أظل صادقاً معكم في الرخاء والشدة، والطريق لا يزال طويل وصعب. يد واحدة.. فريق واحد.

الخصوم داخل وخارج الملعب كثر. "اتحادنا" يقلقهم. ولكن قدرة الله قوية.



نعلن اكتمال الصفوف وقبول التحدي. وردّنا بإذن الله يكون داخل المستطيل الأخضر.



أعتذر شخصياً لجمهورنا المخلص عن أي قصور أو خطأ. وأعدكم أن أظل صادقاً معكم في الرخاء والشدة. والطريق لا يزال طويل وصعب.



يد واحدة..… pic.twitter.com/twkbZdjYmb — Loay لؤي مشعبي 🇸🇦 (@mashablo) September 3, 2024

يشار إلى أن مشعبي خلف لؤي ناظر في رئاسة نادي الاتحاد بداية الصيف الجاري بعد استقالة الأخير لأسباب تتعلق بصلاحياته الإدارية وقدرته عل اتخاذ القرارات وإدارة فريق الكرة.

صفقات الاتحاد السعودي

تعاقد الاتحاد السعودي مع 5 لاعبين دفعة واحدة، هم بريدراج رايكوفيتش وحسام عوار وموسى ديابي ودانيلو بيريرا وستيفن بيرجوين، ليتواجدوا بجانب الثلاثي كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي، وأتم صفقاته بلاعبين أجنبيين مواليد 2003 فما فوق وهما ماريو ميتاي وبراينت أورتيجا، والأخير خرج بالإعارة إلى نادي جدة.

حامد الغامدي - تمديد الإعارة

حامد الشنقيطي - انتقال حر

سعد آل موسى - تفعيل بند الانتقال

أحمد الغامدي - تفعيل بند الانتقال

عوض الناشري - تجديد عقد

طلال حاجي - تجديد عقد

حسام عوار- روما الإيطالي

معاذ فقيهي - الهلال

صالح الشهري - الهلال

موسى ديابي - أستون فيلا

بريدراغ رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني

عبد الإله العمري - النصر

دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان

ستيفن بيرغوين - أياكس أمستردام الهولندي

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