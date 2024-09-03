أرقام وإنجازات من مسيرة سواريز بعد تعليق حذاءه الدولي

وجه لويس سواريز، صدمة قوية لـ منتخب أوروجواي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي، عقب مواجهة باراجواي المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

سواريز يعلن اعتزاله اللعب الدولي

وأعلن لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب الدولي، عقب الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم

وقال سواريز في تصريحاته متأثرًا:" لا يوجد فخر أكبر من معرفة اللحظة المناسبة للاعتزال، ولحسن الحظ أنا واثق من أنني أعتزل من المنتخب لأنني أريد أن أبتعد".

سواريز يكشف سبب اعتزاله اللعب الدولي

وأضاف:" عمري 37 عامًا، وأعلم أن الوصول إلى كأس العالم المقبل سيكون صعبًا للغاية. يريحني كثيرًا أنني أستطيع الاعتزال لسبب غير الإصابات، أو لأنني لم أعد مطلوبًا للمنتخب".

واختتم مهاجم منتخب أوروجواي تصريحاته: "بالنسبة لي شخصيًا، من المفيد جدًا أن أرغب في الابتعاد وأشعر أنني جاهز لذلك. إنه أمر صعب لأن القرار لم يكن سهلًا. لكنني أرحل بسلام، لا سيما أنني قدمت كل ما عندي حتى المباراة الأخيرة، وهذا السبب في أنني اتخذت القرار بأنه يجب أن يكون الاعتزال الآن".

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أرقام وإنجازات لويس سواريز بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي..

لويس سواريز

أرقام سواريز وإنجازاته مع منتخب أوروجواي

ويعد سواريز هو الهداف التاريخي لـ منتخب أوروجواي، برصيد 69 هدفا في 142 مباراة، في مختلف البطولات التي شارك فيها.

وبدأ لويس سواريز مسيرته الدولية مع منتخب الأوروجواي في 7 فبراير 2007، تحت قيادة المدرب الوطني أوسكار تاباريز، كان سواريز يبلغ من العمر 20 عامًا و14 يومًا فقط.

و يمتلك سواريز في سجله 21 لقبا من مختلف البطولات مع منتخب أوروجواي والأندية المختلفة التي ارتدى قمصانها في مسيرته الطويلة.

ويعد لقب كوبا امريكا عام 2011 مع منتخب بلاده هو الأبرز في مسيرته الرياضية.

وتعد واقعة العضة الشهيرة ضد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني هي الأبرز في مسيرته، والتي تسببت في إيقافه 4 أشهر فيما بعد.

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