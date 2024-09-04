تعرف على موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، والقنوات الناقلة لها، التي ينتظرها عشاق كرة القدم. سيخوض منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة مدربه حسام حسن، مواجهات نارية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

ووقع منتخب مصر، في المجموعة الثالثة بـ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، بجانب كل من الرأس الأخضر "كاب فيردي"، بوتسوانا، موريتانيا.

ويستعد حسام حسن، لخوض مباراة مصر القادمة أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينشر لكم "الموجز"، موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها، وقائمة الفراعنة.

موعد مباراة مصر القادمة

يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري، هو موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية.

وتقام مباراة مصر القادمة ضد الرأس الأخضر، على استاد القاهرة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة في تصفيات كان

وتذاع أحداث مباراة مصر القادمة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي والحصري لـ مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

الوسط : إمام عاشور - مروان عطية - حمدي فتحي.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مباراة مصر القادمة

قائمة منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي- أسامة فيصل.

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