رونالدو يتحدث عن علاقته بالمدربين.. ورسالة خاصة لـ تين هاج

تحدث الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عن موعد اعتزاله اللعب الدولي، وعلاقته بالمدربين الذين تعامل معهم في مسيرته الاحترافية.

ووجه رونالدو رسالة غامضة في تصريحاته إلى تين هاج، مدربه السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما تسبب في رحيله عن الفريق.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات كريستيانو رونالدو..

وقال رونالدو في تصريحاته لصحيفة “أبولا” البرتغالية:" كل تلك الأنباء انتشرت من الإعلام والأمر لم يكن على ذهني مطلقا بأنه حان وقت النهاية، على النقيض حصلت على دوافع أكبر للاستمرار كي أكون صادقا".

متى يعتزل رونالدو اللعب الدولي؟

وبسؤاله هل لديه استعداد لتمثيل البرتغال كلاعب بديل أجاب: "في ذهني أنا دائما أساسي وحتى نهاية مسيرتي سأفكر بذات الطريقة، أحترم القرارات دائما ليس فقط قرارات المدربين بل قرارات كل الأندية التي لعبت لها".

وأردف "ما أشعر به حاليا ومما يقوله المدرب فهو أنني إضافة للمنتخب وسأكون أول من يعترف بالعكس إن لم يحدث ذلك، إن لم أكن إضافة فسأكون أول من يغادر".

رونالدو يوجه رسالة غامضة لـ تين هاج

وأضاف ضاحكا: "ربما مرة أو مرتين تم معاملتي بعدم احترام، لكن بكل جدية إن كان هناك احترافية فأنا أحترم دائما قرارات المدربين، إن لم يكن هناك احترام سيكون هناك دائما حالة جدل، لكن هذا أمر منفصل".

كريستيانو رونالدو

وواصل رونالدو: "إن غادرت فسأرحل بضمير مرتاح كما هو الحال دائما لأنني أعرف من أنا وما أستطيع فعله، أرى الحاضر بطريقة إيجابية لأن أهم شيء بالنسبة لي هو مواجهة كل لحظة وكل دورة والدورة الحالية جيدة وأنا أشعر بالسعادة".

رونالدو يتحدث عن قناته على يوتيوب

وتابع البرتغالي: "هدفي كان إنشاء القناة لأكون أقرب إلى جماهيري وأعتقد أنهم يستحقون ذلك، أكثر ما أعجبني خلال يورو 2024 كان العدم، في العامين أو الثلاثة المقبلة ستكون نهاية مسيرتي وما أظهره لي الجمهور كان أهم شيء".

وعن عدد المشتركين: "علينا أن نضع تلك الأمور في نصابها الصحيح، لكنني أريد التفوق على الكل، لكن كل شيء في وقته وأشعر أن الجمهور أكثر سعادة الآن، وخلال عامين سنرى إن كنت أستطيع التغلب على مستر بيست، سنرى ذلك".

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