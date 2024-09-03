حقيقة رحيل تين هاج عن مانشستر يونايتد بعد ثلاثية ليفربول

حسم مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق، بعد النتائج المتراجعة الأخيرة التي حققها الشياطين الحمر تحت قيادته.

وخيب مانشستر يونايتد تحت قيادة الهولندي تين هاج، آمال جماهير خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2024-2025، بعدما حقق الفوز في لقاء وحيد حتى الآن في المسابقة، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية

ونجح فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في اكتساح نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول في شباك مانشستر يونايتد بلقاء اليوم كل من، لويس دياز “هدفين”، ومحمد صلاح “هدف”.

موقف تين هاج من الرحيل عن مانشستر يونايتد

ويسلط الموجز الضوء على التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم الثلاثاء، التي كشفت موقف إدارة مانشستر يونايتد من رحيل أو إقالة تين هاج في الفترة المقبلة، بعد النتائج الهزيلة، والسقوط بثلاثية على ملعبه أمام ليفربول في الديربي.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الحفاظ على تين هاج، وعدم رحيله رغم النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وستظل متمسكة باستمرار على رأس القيادة الفني للشياطين الحمر.

ورغم فرمان إدارة اليونايتد لصالح المدرب الهولندي، إلا أن الصحيفة البريطانية أكدت أن تين هاج، سيكون أول مدير فني يرحل في الموسم الجاري,

تين هاج - مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- ليفربول - 9 نقاط.

3- برايتون - 7 نقاط.

4- آرسنال - 7 نقاط.

5- نيوكاسل يونايتد - 7 نقاط.

6- برينتفورد - 6 نقاط.

7- أستون فيلا - 6 نقاط.

8- بورنموث - 5 نقاط.

9- نوتينجهام فورست - 5 نقاط.

10- توتنهام - 4 نقاط.

11- تشيلسي - 4 نقاط.

12- فولهام - 4 نقاط.

13- وست هام - 3 نقاط.

14- مانشستر يونايتد - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة وحيدة

16- كريستال بالاس - نقطة وحيدة

17- إيبسويتش تاون - نقطة وحيدة

18- ولفرهامبتون - نقطة وحيدة

19- ساوثهامبتون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط.

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